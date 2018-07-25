Ещё
Минстрой: сроки строительства в РФ могут затягиваться из-за работы банков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина

Минстрой: сроки строительства в РФ могут затягиваться из-за работы банков 

РИА Недвижимость 36 минут назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 25 июл — РИА Недвижимость. Сроки строительства объектов в России могут затягиваться из-за сроков прохождения банковских платежей, сообщил в ходе всероссийского совещания «Новеллы законодательства о долевом строительстве» министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
"У нас могут затянуться сроки по прохождению платежей. Могут затянуться сроки, когда банки могут выявлять, имеют ли они право проводить данный платёж или нет. Соответственно, у застройщиков начинается ответственность, штрафные санкции, если они вовремя не сделали платежи", — сказал Якушев.
С 1 июля вступили в силу поправки, ужесточающие госконтроль долевого строительства. В частности, застройщики не могут напрямую подавать недостроенное жилье покупателям. Девелоперы должны воспользоваться либо банковским сопровождением, либо открыть эскроу-счет. Еще через год останется только схема с эскроу-счетами.
Ещё один непростой вопрос — это банковское сопровождение, добавил Якушев. «Мы ждём как горячий пирожок постановление о банковском сопровождении. Это будет официальный документ», — указал министр.
В отношении объектов, разрешение по которым выдано до 1 июля 2018 года, будет проводиться банковское сопровождение в усеченном формате, отметил Якушев. «Но банки не читают эту норму и предъявляют требования полного банковского сопровождения. Мы с ними это будем обсуждать», — заключил министр.
РИА Недвижимость: последние новости
Турецкая Enka отказалась от возведения ТПУ на площади Павелецкого вокзала В Москве остановили незаконный ремонт в старинном доме Порядка 10% дольщиков Urban Group уже подали документы в реестр требований
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Таджикистан направил ноту России67
Убийство телеведущего поразило страну71
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны204
Пока вы спали: «вестники смерти» дурят народ15
США нанесут удар по госдолгу России250
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
00:39
Драка на Крещатике: кто ответит за сломанную челюсть депутата
Происшествия Статьи
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
02:45
Россиянам вернут отобранные паспорта
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение