Минстрой: сроки строительства в РФ могут затягиваться из-за работы банков

МОСКВА , 25 июл — РИА Недвижимость. Сроки строительства объектов в России могут затягиваться из-за сроков прохождения банковских платежей, сообщил в ходе всероссийского совещания «Новеллы законодательства о долевом строительстве» министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев

"У нас могут затянуться сроки по прохождению платежей. Могут затянуться сроки, когда банки могут выявлять, имеют ли они право проводить данный платёж или нет. Соответственно, у застройщиков начинается ответственность, штрафные санкции, если они вовремя не сделали платежи", — сказал Якушев.

С 1 июля вступили в силу поправки, ужесточающие госконтроль долевого строительства. В частности, застройщики не могут напрямую подавать недостроенное жилье покупателям. Девелоперы должны воспользоваться либо банковским сопровождением, либо открыть эскроу-счет. Еще через год останется только схема с эскроу-счетами.

Ещё один непростой вопрос — это банковское сопровождение, добавил Якушев. «Мы ждём как горячий пирожок постановление о банковском сопровождении. Это будет официальный документ», — указал министр.

В отношении объектов, разрешение по которым выдано до 1 июля 2018 года, будет проводиться банковское сопровождение в усеченном формате, отметил Якушев. «Но банки не читают эту норму и предъявляют требования полного банковского сопровождения. Мы с ними это будем обсуждать», — заключил министр.