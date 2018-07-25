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В Красноярске проверяют квартиры, которые нелегально сдаются в аренду
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В Красноярске проверяют квартиры, которые нелегально сдаются в аренду 

АиФ Красноярск 47 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
В Ленинском районе Красноярска прошли рейды по квартирам, которые сдаются в аренду. С начала года чиновники совместно с налоговиками и полицейскими проверили 95 адресов. Они выявили 13 квартир, которые сдаются незаконно. С арендодателями такого жилья теперь ведет работу налоговая служба.
Напомним, собственники, которые сдают свои квартиры в аренду обязаны платить налог на доходы либо приобретать патент. Но делают так далеко не все.
«Рейды показывают, что граждан, нарушающих законодательство, пока достаточно много, — рассказывает руководитель администрации района Андрей Бардаев. — От действий таких арендодателей страдают, в первую очередь, соседи, так как им приходится платить за неучтенную воду, тепло и электроэнергию, которые расходуют нелегальные квартиросъемщики. Ущерб наносится и бюджету Красноярска — собственники арендного жилья не платят налоги, хотя обязаны по закону задекларировать свой доход».
Добавим, что и те, кто арендуют квартиры могут понести наказание, если не имеют временную прописку по адресу проживания. Им грозят серьезные штрафы.
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