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Госинспекция по недвижимости пресекла самозахват земельного участка в Печатниках
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Госинспекция по недвижимости пресекла самозахват земельного участка в Печатниках 

Госинпекция по недвижимости города Москвы 53 минуты назад
При проведении контрольно-инспекционных мероприятий был выявлен факт самозахвата городской земли. Нарушители без оформления прав на землю огородили бетонным забором территорию площадью 18,7 тысяч квадратных метров и также незаконно установили временные металлические строения.
По итогам инспекции земельный участок освободили от незаконных объектов, не являвшихся объектами капитального строительства. Строения были снесены, а после демонтажа ворот территория стала открытой для въезда. Демонтаж бетонного забора завершится в ближайшее время.
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