Ещё
Власти Москвы настаивают на законодательном решении вопроса апартаментов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина

Власти Москвы настаивают на законодательном решении вопроса апартаментов 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 25 июл — РИА Недвижимость. Власти Москвы настаивают на законодательном решении вопроса апартаментов, сообщил в ходе всероссийского совещания «Новеллы законодательства о долевом строительстве» заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.
"Мне кажется, надо поставить точку в апартаментах. Для Москвы это очень острая проблема. Для нас она очень значимая, учитывая, что апартаменты — это 20-30% от ввода жилья. Это надо довести до логического завершения", — объяснил заммэра.
Ранее Минстрой РФ подготовил законопроект, который предусматривает возможность регистрации граждан в апартаментах по месту пребывания.
Также, по мнению Хуснуллина, необходимо доработать механизм, который должен работать в случае невыполнения застройщиком своих обязательств ускоренного банкротства. «У нас появились определенные полномочия, но мы считаем, что те процедуры, которые существуют по части банкротства, очень длительные», — сказал Хуснуллин.
РИА Недвижимость: последние новости
В Москве остановили незаконный ремонт в старинном доме Власти Москвы ожидают $18 млрд частных инвестиций в строительство ТПУ Группа ПИК запускает сервис для долгосрочной аренды жилья
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Таджикистан направил ноту России76
Убийство телеведущего поразило страну71
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны208
Пока вы спали: «вестники смерти» дурят народ15
США нанесут удар по госдолгу России251
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
00:39
Драка на Крещатике: кто ответит за сломанную челюсть депутата
Происшествия Статьи
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
02:45
Россиянам вернут отобранные паспорта
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение