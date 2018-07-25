Власти Москвы настаивают на срочном решении вопроса о статусе апартаментов

Законодательное решение о статусе апартаментов в Москве необходимо принять в ближайшее время, заявил в ходе всероссийского совещания «Новеллы законодательства о долевом строительстве» заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

«Мне кажется, надо поставить точку в вопросе о статусе апартаментов. Надо это решение довести до логического завершения. Для Москвы это очень острая проблема, учитывая, что апартаменты — это 20-30% от ввода жилья», — сказал Хуснуллин.

Он напомнил, что в Москве ежегодно вводится в эксплуатацию от 300 до 400 тысяч квадратных метров апартаментов.