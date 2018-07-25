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Власти Москвы настаивают на срочном решении вопроса о статусе апартаментов
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Власти Москвы настаивают на срочном решении вопроса о статусе апартаментов 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Законодательное решение о статусе апартаментов в Москве необходимо принять в ближайшее время, заявил в ходе всероссийского совещания «Новеллы законодательства о долевом строительстве» заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Мне кажется, надо поставить точку в вопросе о статусе апартаментов. Надо это решение довести до логического завершения. Для Москвы это очень острая проблема, учитывая, что апартаменты — это 20-30% от ввода жилья», — сказал Хуснуллин.
Он напомнил, что в Москве ежегодно вводится в эксплуатацию от 300 до 400 тысяч квадратных метров апартаментов.
Ранее Минстрой РФ подготовил законопроект, который предусматривает возможность регистрации граждан в апартаментах по месту пребывания.
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