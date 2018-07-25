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С начала года россияне купили в Турции 815 объектов недвижимости
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С начала года россияне купили в Турции 815 объектов недвижимости 

Prian.ru 59 минут назад
В общей сложности в июне было продано 119 413 домов, что на 22,4% больше по сравнению с тем же месяцем 2017 года, согласно данным турецкого Института статистики (TÜIK).
Продажи недвижимости иностранцам также выросли на 7% в годовом исчислении и достигли 2 060 единиц в месяц, сообщает Daily News.
С января по июнь 2018 года количество проданной иностранцам недвижимости выросло на 23%, а за год число сделок подскочило на 36%. С начала года зарубежные граждане купили в общей сложности 11 944 жилых объекта. Основная доля сделок — 33% — приходится на Стамбул. Следом идёт курортный регион Анталья и Северо-Западная провинция Бурса.
Иракцы вновь возглавили список зарубежных покупателей с 1 987 объектами недвижимости, за ними следуют саудовцы (1 087), иранцы (944), россияне (815) и афганцы (719).
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