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Депутат поставила в тупик прокурора вопросом о масштабном инвестиционном проекте
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Депутат поставила в тупик прокурора вопросом о масштабном инвестиционном проекте 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
Сегодня, 25 июля, депутаты Саратовской областной думы обсудили предложенный областной прокуратурой проект о новом механизме поддержке застройщика, который возьмет на себя решение проблем обманутых дольщиков.
Речь идет о предложении предоставлять девелоперу бесплатный земельный участок в обмен на реализацию «масштабного инвестиционного проекта» и решение проблем обманутых дольщиков — новый закон разрешит предоставлять обманутым гражданам или жилые помещения на иных объектах, или денежные компенсации. Эти нововведения помогут решению проблем домов с задвоенными продажами квартир, где простого завершения недостроя для удовлетворения всех дольщиков недостаточно.
Депутат Зинаида Самсонова поинтересовалась у докладчика, заместителя облпрокурора Александра Галузина, каков критерий масштабности проекта.
«Очень слабый закон, надо его расшифровать, чтобы инвестор понимал, относится ли он к масштабному…» — заметила Самсонова.
Докладчик затруднился с ответом.
«Если предполагает решение всех вопросов по проблемному дому, он будет масштабным», — помог прокурору депутат от «Единой России» Леонид Писной.
Депутат от ЛДПР Дмитрий Пьяных, в свою очередь, заподозрил «скрытый смысл с элементом шантажа» в формулировке о возможности предоставления жилья меньшей площади.
«Чтобы не создавать проблемы «метра в метр». А если метра в метр нет?» — ответил Галузин.
Зампред облдумы Ольга Алимова предложила поработать над проектом еще, а сегодня — «принять к рассмотрению — ну в крайнем случае, если отчитаться надо, в первом чтении». Тем не менее, закон был принят в первом и втором чтениях.
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