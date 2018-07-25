Депутат поставила в тупик прокурора вопросом о масштабном инвестиционном проекте

Сегодня, 25 июля, депутаты Саратовской областной думы обсудили предложенный областной прокуратурой проект о новом механизме поддержке застройщика, который возьмет на себя решение проблем обманутых дольщиков.

Речь идет о предложении предоставлять девелоперу бесплатный земельный участок в обмен на реализацию «масштабного инвестиционного проекта» и решение проблем обманутых дольщиков — новый закон разрешит предоставлять обманутым гражданам или жилые помещения на иных объектах, или денежные компенсации. Эти нововведения помогут решению проблем домов с задвоенными продажами квартир, где простого завершения недостроя для удовлетворения всех дольщиков недостаточно.

«Очень слабый закон, надо его расшифровать, чтобы инвестор понимал, относится ли он к масштабному…» — заметила Самсонова.

Докладчик затруднился с ответом.

Леонид Писной. «Если предполагает решение всех вопросов по проблемному дому, он будет масштабным», — помог прокурору депутат от «Единой России»

Депутат от ЛДПР Дмитрий Пьяных, в свою очередь, заподозрил «скрытый смысл с элементом шантажа» в формулировке о возможности предоставления жилья меньшей площади.

«Чтобы не создавать проблемы «метра в метр». А если метра в метр нет?» — ответил Галузин.