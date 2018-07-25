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Сбербанк пустит с молотка офисное здание в Красногвардейском районе
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Сбербанк пустит с молотка офисное здание в Красногвардейском районе 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
24 сентября на электронной торговой площадке Российского аукционного дома пройдет аукцион по продаже офисного 10-этажного здания площадью 7,6 тыс. кв. м с земельным участком 0,26 га. Продажа проводится по поручению ПАО «Сбербанк».
Здание находится в Красногвардейском районе Петербурга на пересечении шоссе Революции и проспекта Энергетиков.
После заключения договора купли-продажи ПАО «Сбербанк» останется в качестве арендатора части первого этажа (602,5 кв.м) и ООО «Сбербанк Сервис» — в качестве арендатора второго и третьего этажей (1,35 тыс. кв. м). Договор аренды будет заключен на 10 лет по ставкам на 1 этаже 589 рублей за кв.м, на 2 и 3 этажах — 541 рублей за кв.м (годовой доход от аренды составит около 12-ти миллионов рублей). Остальные помещения потенциальный покупатель сможет использовать под коммерческую функцию.
Начальная цена — 267,1 млн рублей.
«Данный актив — интересное предложение для рынка недвижимости Санкт-Петербурга. Наличие якорного арендатора позволит инвестору сократить издержки на содержание здания до того момента, пока он не приспособит свободные площади», — комментирует Ольга Желудкова, руководитель департамента РАДа по работе с проблемными и непрофильными активами банков.
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