Ещё
Власти Москвы уточнили количество обманутых дольщиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Москвы уточнили количество обманутых дольщиков 

Вечерняя Москва 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Новые данные сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.
На данный момент в столице зарегистрировано 4,5 тысячи обманутых дольщиков. Это число назвал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
— На сегодняшний день у городе зарегистрировано около 4,5 тысячи обманутых дольщиков. Если учитывать все проблемные объекты с задержками по строительству, то их число около 12-13 тысяч, — отметил Хуснуллин.
Также он добавил, что по каждому проблемному дому разработана дорожная карта.
Хуснуллин напомнил, что за последние годы в столице были решены проблемы около 11 тысячи обманутых дольщиков.
Ранее сообщалось, что за полгода застройщики-нарушители в Москве были оштрафованы на 25 миллионов рублей. Всего в столице с привлечением средств дольщиков строится 520 объектов.
Вечерняя Москва: последние новости
Срок строительства домов по реновации в Москве сократят до трех лет Еще один дом передан москвичам под заселение по программе реновации Жители трех домов на юге столицы начали переезд по программе реновации
Комментарии1  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявление Лолиты грозит международным скандалом238
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина281
Таджикистан направил ноту России112
Крымский мост начал отделяться от Крыма34
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны210
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
03:05
Монеточка отказалась выступать на «Нашествии»
Шоу-бизнес
01:03
Крымский мост начал отделяться от Крыма
Общество
00:39
Драка на Крещатике: кто ответит за сломанную челюсть депутата
Происшествия Статьи
17:00
«Зачем служанке паспорт»: блогер открыто поддержала рабство
Общество
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение