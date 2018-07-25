Власти Москвы уточнили количество обманутых дольщиков 

Новые данные сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.
На данный момент в столице зарегистрировано 4,5 тысячи обманутых дольщиков. Это число назвал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
— На сегодняшний день у городе зарегистрировано около 4,5 тысячи обманутых дольщиков. Если учитывать все проблемные объекты с задержками по строительству, то их число около 12-13 тысяч, — отметил Хуснуллин.
Также он добавил, что по каждому проблемному дому разработана дорожная карта.
Хуснуллин напомнил, что за последние годы в столице были решены проблемы около 11 тысячи обманутых дольщиков.
Ранее сообщалось, что за полгода застройщики-нарушители в Москве были оштрафованы на 25 миллионов рублей. Всего в столице с привлечением средств дольщиков строится 520 объектов.