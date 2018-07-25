Подготовлен законопроект, определяющий способ управления малоэтажным жильем 

МОСКВА, 25 июл — РИА Недвижимость. Группа депутатов во главе с Александром Сидякиным подготовила законопроект, определяющий порядок управления таунхаусами и коттеджными поселками, сообщила в среду газета «Коммерсант».
"Собственники смогут выбрать из нескольких способов управления: непосредственное управление, ТСЖ или управляющая компания (УК). В отсутствии решения жители таунхаусов должны будут заняться управлением сами, а коттеджные поселки получат УК, выбранную муниципалитетом по итогам конкурса", — отмечается в статье.
Как добавляется в материале, в настоящий момент Жилищный кодекс не содержит ни определения таких домов, ни правил управления ими. При этом на малоэтажные здания приходится до половины вводимого в РФ жилья — в 2017 году это 36,4 миллиона квадратных метров из общих 79,2 миллиона квадратных метров.
Во фракции "Единой России" изданию сообщили, что документ согласован с Минстроем РФ. Это уже не первая попытка урегулировать правовой статус малоэтажного жилья — в прошлом году другая группа депутатов вносила подобный законопроект, Минэкономики также разрабатывало собственные поправки в Жилищный кодекс, написано в статье.