В Магасе создадут около полторы тысячи ученических мест

В столице Ингушетии сегодня нет дефицита общеобразовательных и дошкольных заведений, всего их по четыре, половина из них была открыта недавно.

— Устроить ребенка в садик и школу не проблематично. Но ежемесячно численность населения Магаса увеличивается, не так давно были сданы несколько многоэтажных жилых домов, и они постепенно заселяются. Новое многоквартирное жилье продолжает строиться, поэтому нужно позаботиться на будущее, где дети будут учиться, и куда определить малышей, когда они подрастут, — говорит глава администрации Магаса Беслан Цечоев.

Возведение новых школ и детсадов финансируется в рамках реализации нацпроекта «Ипотека и арендное жилье». Оно обойдется в общую сумму 575 миллионов рублей.

Первый школьный звонок прозвенит в будущих общеобразовательных заведениях в сентябре 2019 года. Тогда же планируется сдать и детские сады.

Между тем Ингушетии выделят из федерального бюджета около пяти миллиардов рублей на строительство стадиона на 15 тысяч посадочных мест. Земельный участок под него выделят в Магасе. Рядом со стадионом запланировано построить многопрофильный спортивный комплекс с легкоатлетическим манежем.