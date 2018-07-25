Ещё
В Магасе создадут около полторы тысячи ученических мест
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина

В Магасе создадут около полторы тысячи ученических мест 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В столице Ингушетии сегодня нет дефицита общеобразовательных и дошкольных заведений, всего их по четыре, половина из них была открыта недавно.
— Устроить ребенка в садик и школу не проблематично. Но ежемесячно численность населения Магаса увеличивается, не так давно были сданы несколько многоэтажных жилых домов, и они постепенно заселяются. Новое многоквартирное жилье продолжает строиться, поэтому нужно позаботиться на будущее, где дети будут учиться, и куда определить малышей, когда они подрастут, — говорит глава администрации Магаса Беслан Цечоев.
Возведение новых школ и детсадов финансируется в рамках реализации нацпроекта «Ипотека и арендное жилье». Оно обойдется в общую сумму 575 миллионов рублей.
Первый школьный звонок прозвенит в будущих общеобразовательных заведениях в сентябре 2019 года. Тогда же планируется сдать и детские сады.
Между тем  Ингушетии выделят из федерального бюджета около пяти миллиардов рублей на строительство стадиона на 15 тысяч посадочных мест. Земельный участок под него выделят в Магасе. Рядом со стадионом запланировано построить многопрофильный спортивный комплекс с легкоатлетическим манежем.
Российская Газета: последние новости
К чему готовиться россиянам на рынке недвижимости до конца года В Петербурге шесть тысяч семей дольщиков остались без жилья Нужно ли дачникам оформлять межевание земель
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Таджикистан направил ноту России76
Убийство телеведущего поразило страну71
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны208
Пока вы спали: «вестники смерти» дурят народ15
США нанесут удар по госдолгу России251
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
00:39
Драка на Крещатике: кто ответит за сломанную челюсть депутата
Происшествия Статьи
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
02:45
Россиянам вернут отобранные паспорта
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение