За первое полугодие в Саратовской области получили жилье более 350 военнослужащих

Как сообщили в соответствующих структурах ЦВО, 75 человек реализовали право на постоянное жилье, а 279 –— на служебное.

В первом полугодии 2018 года на территории Саратовской области выполнены социальные обязательства по обеспечению жильем в отношении 354 семей военнослужащих, из них 75 человек реализовали право на постоянное жилье, 279 — на служебное.

Из 75 военнослужащих только 5 получили квартиры в натуральном виде, а 70 получили жилищную субсидию. Её средний размер на одну семью составил 5,9 млн рублей, а общая сумма выплат в Саратовской области за 2018 год составила более 413 миллионов рублей.

В 2018 году специализированные жилые помещения получили 279 семей, в том числе 185 семей получили служебные квартиры, а 94 военнослужащих заселены в общежития. При этом с начала года поставлено на учет нуждающихся в служебном жилье 246 военнослужащих, прибывших служить в Саратовскую область.

Только за первое полугодие 2018 года в реестр участников накопительно-ипотечной системы по Саратовской области включено 347 военнослужащих. При этом 131 военнослужащий обратился в отдел за получением свидетельств на целевые жилищные займы, за счет которых они могут приобрести собственные квадратные метры.

Справочно. Право на получение постоянного жилья или жилищной субсидии возникает у военнослужащего при увольнении с выслугой 10 лет и более в связи с достижением предельного возраста, состоянию здоровья или организационно-штатными мероприятиями, либо при выслуге 20 лет вне зависимости от причины его увольнения. Право на служебные жилые помещения имеют офицеры, прапорщики, солдаты и сержанты, проходящие службу по контракту при отсутствии у них жилья по месту прохождения службы. Право на получение целевого жилищного займа для приобретения жилого помещения возникает у военнослужащего через 3 года нахождения в реестре участников накопительного-ипотечной системы. В последующем, за время прохождения службы по контракту, государство гарантирует выплату ипотечного кредита банку.