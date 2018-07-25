С начала года в Саратовской области 350 военнослужащих получили жилье

В начала 2018 года на территории Саратовской области жильем обеспечены 341 семей военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа (приволжское направление). По данным ведомства из общего числа получивших жилье 62 человека реализовали право на постоянное жилье. И только пять получили квартиры в натуральном виде, остальные 57 получили денежную компенсацию. Её средний размер на одну семью составил 7 млн рублей. Общая же сумма выплат в Саратовском регионе на первое полугодие 2018 год составила более 400 миллионов. Служебные квартиры получили 185 семей, 94 военнослужащих заселены в общежития. С начала года поставлено на учет нуждающихся в служебном жилье 220 вновь прибывших в Саратовскую область военнослужащих.