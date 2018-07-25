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Жительница Йошкар-Олы выпила чаю и спалила квартиру
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Жительница Йошкар-Олы выпила чаю и спалила квартиру 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: dom.lenta.ru
В Йошкар-Оле жительница одного из пятиэтажных домов решила попить чаю и с этой целью вскипятила воду с помощью электрочайника. Через несколько минут электроприбор внезапно взорвался, сообщает портал «МЧС Медиа».
Налив воду в чашку, женщина поставила электроприбор обратно на подставку. Через несколько минут она услышала громкий хлопок, из-под чайника повалил дым. Йошкаролинке пришлось покинуть квартиру. Она обратилась к соседке, чтобы вызвать пожарных.
На место происшествия оперативно прибыли бойцы пожарно-спасательной части №5. Они проникли в жилище и справились с возгоранием, не дав огню перекинуться на другие комнаты квартиры. По мнению специалистов, пожар возник из-за короткого замыкания.
Неисправности в электросети нередко провоцируют возгорания в жилых домах. Так, в середине июня текущего года житель Нижнего Тагила остался без квартиры после пожара, начавшегося в результате замыкания электропроводки обогревателя. Соседей пострадавшего пришлось эвакуировать.
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