Жительница Йошкар-Олы выпила чаю и спалила квартиру

Йошкар-Оле жительница одного из пятиэтажных домов решила попить чаю и с этой целью вскипятила воду с помощью электрочайника. Через несколько минут электроприбор внезапно взорвался, сообщает портал «МЧС Медиа».

Налив воду в чашку, женщина поставила электроприбор обратно на подставку. Через несколько минут она услышала громкий хлопок, из-под чайника повалил дым. Йошкаролинке пришлось покинуть квартиру. Она обратилась к соседке, чтобы вызвать пожарных.

На место происшествия оперативно прибыли бойцы пожарно-спасательной части №5. Они проникли в жилище и справились с возгоранием, не дав огню перекинуться на другие комнаты квартиры. По мнению специалистов, пожар возник из-за короткого замыкания.

Неисправности в электросети нередко провоцируют возгорания в жилых домах. Так, в середине июня текущего года житель Нижнего Тагила остался без квартиры после пожара, начавшегося в результате замыкания электропроводки обогревателя. Соседей пострадавшего пришлось эвакуировать.