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Группа ПИК запустила в Москве сервис для долгосрочной аренды жилья
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Группа ПИК запустила в Москве сервис для долгосрочной аренды жилья 

RB.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
«ПИК-Аренда» заключает с собственниками договор на эксклюзивное обслуживание квартир.
Участие сервиса в процессе сдачи жилья включает этапы от профессиональной подготовки квартиры к сдаче до заключения договора онлайн и контроля арендных платежей. Показ квартир может оществляться круглосуточно.
Через круглосуточный call-центр клиенты смогут обратиться в компанию для решения возникающих проблем.
Квартиры оборудуют системой видеокамер и технологией управления дверным замком, чтобы аренатор смог выбрать любое удобное время для просмотра.
Привлечение арендаторов будет осуществляться через популярные площадки, такие как ЦИАН, «Яндекс. Недвижимость», «Авито» и другие. За свои услуги «ПИК-Аренда» берет «стандартную» рыночную комиссию, уточнили в компании.
По оценке девелопера, в Москве и ближайшем Подмосковье находится около 700 000 квартир, чьи собственники могут стать потенциальными клиентами сервиса.
ПИК планирует инвестировать в сервис до 500 млн рублей в течение двух лет. Проектом управляет команда выходцев из российского подразделения UBER.
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