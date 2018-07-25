Группа ПИК запустила в Москве сервис для долгосрочной аренды жилья

«ПИК-Аренда» заключает с собственниками договор на эксклюзивное обслуживание квартир.

Участие сервиса в процессе сдачи жилья включает этапы от профессиональной подготовки квартиры к сдаче до заключения договора онлайн и контроля арендных платежей. Показ квартир может оществляться круглосуточно.

Через круглосуточный call-центр клиенты смогут обратиться в компанию для решения возникающих проблем.

Квартиры оборудуют системой видеокамер и технологией управления дверным замком, чтобы аренатор смог выбрать любое удобное время для просмотра.

Привлечение арендаторов будет осуществляться через популярные площадки, такие как ЦИАН , «Яндекс. Недвижимость», «Авито» и другие. За свои услуги «ПИК-Аренда» берет «стандартную» рыночную комиссию, уточнили в компании.

По оценке девелопера, в Москве и ближайшем Подмосковье находится около 700 000 квартир, чьи собственники могут стать потенциальными клиентами сервиса.