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Более $18 млрд могут составить частные инвестиции в строительство ТПУ в Москве
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Более $18 млрд могут составить частные инвестиции в строительство ТПУ в Москве 

ТАСС 44 минуты назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Частные инвесторы могут вложить более $18 млрд в развитие 255 транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) Москвы. Об этом сообщил в среду министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин.
"Большой амбициозной программой является строительство транспортных пересадочных узлов, мы планируем построить их более 250, сто проектов уже одобрено. Это огромный потенциал для развития недвижимости. Мы считаем, что объем инвестиций составит около $18 млрд в эти проекты", — сказал Черемин в рамках VI Международного форума представителей иностранных и зарубежных русскоязычных СМИ «It's Time For Moscow».
Согласно презентационным материалам, планируется, что к 2020 году на прилегающих к 255 новым ТПУ территориям может появиться более чем 14,5 млн кв м недвижимости.
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