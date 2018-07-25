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«Ростелеком» решил продать офисы в центре Перми
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«Ростелеком» решил продать офисы в центре Перми 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Перми ПАО «Ростелеком» выставило на продажу офисные здания в центре города. Как сообщается на сайте «Авито», они расположены на улицах Ленина и Попова. Общая площадь — 6,9 тысячи «квадратов». Они продаются как имущественный комплекс стоимостью 350 миллионов рублей. Здания имеют все необходимое для ведения бизнеса: лифты, вентиляцию, пожарную сигнализацию и охрану.
В компании пояснили, что причина продажи — оптимизация имущественных активов.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что здание Главпочтамта в Челябинске выставили на «голландский» аукцион. Начальная стоимость лота — 397 миллионов 190 тысяч рублей, при этом в ходе торгов цена может как повыситься, так и понизиться. Победителем станет участник, который предложит максимальную сумму.
Площадь здания — почти 9 тысяч квадратных метров. в нем расположено отделение Почты России, офисы компании связи и столовая. Имущество принадлежит Ростелекому.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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