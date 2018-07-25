На Бору построят садик на 160 мест

Детский сад на 160 мест планируется построить в микрорайоне Боталово-4 на Бору. Работы обойдутся ориентировочно в 100 млн рублей — именно столько составляет начальная цена контракта. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Аукцион по выбору подрядчика состоится 16 августа. Согласно документам, садик должен быть построен не позднее 1 мая 2019 года. Здание будет двухэтажным, его общая площадь составит около 4,5 тысяч квадратных метров.

Напомним, два детских сада в Нижнем Новгороде планируется открыть в сентябре после капремонта.