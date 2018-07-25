Пожар в квартире произошёл ночью в Пятигорске

Пожар произошёл 24 июля в «спальном районе» Пятигорска . Очевидцы опубликовали в сети видеорепортаж с места событий.

Около девяти вечера в микрорайоне «Белая ромашка» загорелась квартира на втором этаже многоэтажного дома. Прохожие увидели пламя и дым и вызвали пожарных. Оказалось, что внутри заперт один из жильцов: мужчина не мог выбраться из горящей квартиры, поскольку дверь была заперта снаружи. Спасатели распилили дверь и помогли ему освободиться.

«Хорошо с этой стороны, а если бы с другой загорелось, то пожарные машины бы не подъехали. С обратной стороны дома точечная застройка, возвели семиэтажку прямо перед окнами. Прораб уже сделал забор и сузил лестницей подъезд между домами. Ещё один пожар и все квартиры на восток пострадают, а в них заживо сгорят люди», — поделилась в комментариях жительница Пятигорска.

Горожане также сообщили, что случившийся пожар — уже четвёртый за последнюю неделю. Причину частых возгораний они видят в беспечных пьющих соседях и старой аварийной электропроводке.

Публикация от pyatigorsk_online (@pyatigorsk_online) 24 Июл 2018 в 1:23 PDT