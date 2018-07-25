В Уфе проблемный долгострой отдали новому застройщику

Уфе проблемный долгострой, который ограничивается улицами Менделеева, Степана Кувыкина и Бакалинской, передан новому застройщику. Госкомитет РБ по строительству и архитектуре начал процедуру смены приобретателя для ЖК «Треугольник».

Строительство этого квартала началось 10 лет назад застройщиком ПХК «Меркурий». Застройщик уже 7 лет находится в процедуре банкротства, поэтому дольщики не могут получить свои квартиры и деньги. Часть жилых корпусов была заселена еще в 2011 году.

Решить проблему власти планируют в 2020-2021 годах. Для завершения строительства новому застройщику понадобятся 300 млн рублей. Кроме того, новый застройщик получит право построить в этом квартале свои объекты.

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