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Минстрой предложил в пять раз увеличить взносы застройщиков в Фонд дольщиков
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Минстрой предложил в пять раз увеличить взносы застройщиков в Фонд дольщиков 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
Минстрой предложил увеличить размер обязательных отчислений застройщиков в Фонд защиты прав дольщиков в пять раз к 2019 году. Соответствующий проект федерального закона опубликован в среду на портале проектов нормативных правовых актов.
«Требуют дополнительной проработки отдельные положения, касающиеся ответственности бенефициаров застройщика за убытки, причиненные по их вине гражданам — участникам долевого строительства, а также увеличения размера обязательных отчислений (взносов) застройщиков в компенсационный фонд», — сказано в документе.
Ранее в июле застройщики перечислили 1,8 млрд руб. в Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. В системе зарегистрировано более 4 тыс. застройщиков и собрана информация по более 15,7 тыс. объектам недвижимости.
Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства начал свою работу в октябре 2017 года. Тогда же премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Александра Плутника генеральным директором фонда.
Фонд был создан для того, чтобы исключить проблему обманутых дольщиков при участии граждан в долевом строительстве и снизить риск отрасли жилищного строительства в целом.
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