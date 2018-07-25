Минстрой предложил в пять раз увеличить взносы застройщиков в Фонд дольщиков

Минстрой предложил увеличить размер обязательных отчислений застройщиков в Фонд защиты прав дольщиков в пять раз к 2019 году. Соответствующий проект федерального закона опубликован в среду на портале проектов нормативных правовых актов.

«Требуют дополнительной проработки отдельные положения, касающиеся ответственности бенефициаров застройщика за убытки, причиненные по их вине гражданам — участникам долевого строительства, а также увеличения размера обязательных отчислений (взносов) застройщиков в компенсационный фонд», — сказано в документе.

Ранее в июле застройщики перечислили 1,8 млрд руб. в Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. В системе зарегистрировано более 4 тыс. застройщиков и собрана информация по более 15,7 тыс. объектам недвижимости.

Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства начал свою работу в октябре 2017 года. Тогда же премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Александра Плутника генеральным директором фонда.

Фонд был создан для того, чтобы исключить проблему обманутых дольщиков при участии граждан в долевом строительстве и снизить риск отрасли жилищного строительства в целом.