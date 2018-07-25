Ввод МКД в РФ за полгода упал на 17%, а индивидуальное домостроение выросло на 12%: мнение экспертов 

Ряд аналитиков прогнозирует продолжение данной тенденции в среднесрочной перспективе, другие с этим не согласны. Фото: www.zab.ru Росстат опубликовал данные о социально-экономическом положении в РФ за первые шесть месяцев этого года. В разделе «Строительство» зафиксирована в целом положительная динамика по вводу жилья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 3,7%. Напомним, что годом ранее за этот период было построено 28 млн кв. м жилья, а к середине текущего года — 29 млн кв. м. Но этот рост обеспечил бум в индивидуальном жилищном строительстве (на 12%), объем которого в нынешнем году достиг 15,3 млн кв. м, замечает газета «Ведомости», в то время как объем ввода многоквартирных домов сократился на целых 17% — до 13,7 млн кв. м. Фото: www.1-basic.ru Опрошенные изданием эксперты также объясняют снижение объема ввода индустриального жилья финансовым кризисом 2015 года, когда начинали строиться готовые нынче для заселения новостройки. Тогда обвал рубля и резкий подъем ключевой ставки сделали неподъемными для застройщиков банковские кредиты, а граждане уже не могли активно участвовать в долевом строительстве из-за резкого падения платежеспособного спроса. Ряд экспертов прогнозирует дальнейшее падение объемов ввода многоэтажек, мотивируя это вступлением в силу новых правил долевого строительства, привязывающих застройщика к банковскому финансированию. Например, по мнению председателя секции Экспертного совета по жилищной политике и ЖКХ ГД РФ, члена Экспертного совета Правительства РФ, первого вице-президента МАИФ, вице-президента НАМИКС Валерия Казейкина (на фото), именно поправки в 214-Ф послужили причиной того, что многие застройщики стали переходить в сегмент малоэтажки и ИЖС. Так, управляющий партнер «Метриум Групп» Мария Литинецкая (на фото) замечает, что «небольшие застройщики, составляющие основную массу девелоперов в провинции готовятся переходить на новые правила работы, либо вовсе сворачивают деятельность». С другой стороны, по ее мнению, нет предпосылок для качественного роста спроса, «связанного не с ипотечным бумом, а с повышением доходов». Фото: www.bryansku.ru Гендиректор Рейтингового агентства стройкомплекса (РАСК) Николай Алексеенко (на фото), напротив, прогнозирует до конца текущего года ввод 75–77 млн кв. м индустриального жилья, связывая это как раз с ужесточением законодательства о долевом строительстве. Многие застройщики стремятся как можно быстрее ввести объекты в эксплуатацию до середины следующего года, когда в полную силу вступят поправки к 214-ФЗ. Гендиректор Института развития строительной отрасли (ИРСО) Кирилл Холопик считает, что объемы ввода многоквартирных домов в 2018 году должны соответствовать объемам продаж новостроек застройщиками в 2015—2016 годах. «Логично, если вводится столько метров квадратных многоквартирных домов, сколько два-три года назад было обеспечено финансированием», — поясняет эксперт. Так, в 2014 году по данным Росреестра было зарегистрировано 740 тыс. договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) при средней площади продающихся квартир 56 кв. м, отмечает Кирилл Холопик (на фото). Это означает, что по ДДУ было профинансировано строительство 41,5 млн кв. м жилья. Еще 4,5 млн кв. м профинансировано по схемам ЖСК, за счет государственных бюджетов и за счет продаж готового жилья. В результате в 2017 году ввод многоквартирных домов составил те же самые 46 млн кв. м. В 2015 и 2016 годах ежегодные продажи по ДДУ упали до 32 млн кв. м (623 тыс. и 635 тыс. ДДУ при средней площади продающихся квартир 50 кв. м). Схема ЖСК, бюджеты и продажи готового жилья обеспечили тогда финансированием уже около 7 млн кв. м в год (существенно выросли продажи готового жилья, т.к. значительный объем квартир не успевал продаваться в период строительства). «Получается, что ввод многоквартирных домов в 2018 и 2019 годах должен составить примерно по 39 млн кв. м, — аргументирует гендиректор ИРСО и продолжает: — По данным Росстата за первое полугодие 2018 года уже введено 13,7 млн кв. м. Практика последних двух лет показывает, что за полугодие вводится многоквартирных домов примерно 36% от годового объема ввода (36,5% в 2016 году и 35,8% в 2017). Значит, объем годового ввода многоквартирных домов должен составить 38 млн кв. м. Цифра ввода может оказаться выше, если удастся активизировать восстановление строительства проблемных объектов. Тогда можно рассчитывать на ввод более 40 млн кв. м многоквартирных домов», — заключает специалист. Фото: www.ok.ru