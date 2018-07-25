В многоэтажке на Вторчермете загорелась квартира, жильцов дома эвакуируют

Утром в среду возник пожар в жилом доме на Титова, 25а. Загорелась квартира на восьмом этаже девятиэтажного дома.

На место ЧП приехали спасатели на трёх машинах и медики на машине реанимации.

— Всех жильцов эвакуируют, — рассказали E1.RU очевидцы событий. — В подъезде сильное задымление. Пожарные используют для эвакуации дыхательную аппаратуру.

Информации о том, пострадал ли кто-то, пока нет. В горящей квартире, по предварительным данным, никого нет.

Новость дополняется.

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