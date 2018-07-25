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В многоэтажке на Вторчермете загорелась квартира, жильцов дома эвакуируют
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В многоэтажке на Вторчермете загорелась квартира, жильцов дома эвакуируют 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Утром в среду возник пожар в жилом доме на Титова, 25а. Загорелась квартира на восьмом этаже девятиэтажного дома.
На место ЧП приехали спасатели на трёх машинах и медики на машине реанимации.
— Всех жильцов эвакуируют, — рассказали E1.RU очевидцы событий. — В подъезде сильное задымление. Пожарные используют для эвакуации дыхательную аппаратуру.
Информации о том, пострадал ли кто-то, пока нет. В горящей квартире, по предварительным данным, никого нет.
Новость дополняется.
Если вы стали свидетелем этого или другого происшествия, сняли его на фото или на видеорегистратор, знаете дополнительные подробности, то пишите на нашу редакционную почту news@corp. e1.ru. Также можно воспользоваться WhatsApp, Viber, Telegram: +7 909 704 57 70.
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