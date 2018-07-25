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Житель Махачкалы оштрафован за незаконную перепланировку квартиры
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Житель Махачкалы оштрафован за незаконную перепланировку квартиры 

Mirmol.ru 2 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) Дагестана выписала штраф жильцу многоэтажного дома за перепланировку в квартире, сообщили в пресс-службе ведомства.
Мужчина, проживающий в Махачкале по улице Сулеймана Стальского, произвел самовольную планировку и переоборудование в своей квартире.
По результатам проверки инспекции, был обнаружен ряд нарушений: владелец захватил территорию сушильного помещения и сместил дверной проем к лифту с целью расширить общую площадь квартиры. ГЖИ обязала нарушителя оплатить штраф по части 1 статье 7.21 КоАП РФ.
Как сообщают в инспекционной службе, за 6 месяцев текущего года было зафиксировано более 130 случаев самовольных перепланировок и порчи жилого помещения.
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