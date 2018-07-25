Дети-сироты Югры смогут получить жилье в три раза быстрее

Детям-сиротам упростят процедуру получения жилья в связи с новым законопроектом, который вступит в силу со следующего года. В связи с принятым законом процесс получения жилплощади будет проходить в три раза быстрее, чем обычно.

Как сообщает ugra-news, правительство намерено утвердить единый порядок учета детей-сирот и направить его для выполнения по всем регионам.

Так, вступать в этот реестр дети будут самостоятельно, а курирующие органы опеки и попечительства будут контролировать этот процесс и следить, чтоб опекуны не затягивали с подачей заявления. По словам первого зампредателя профильного комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольги Окуневой , если в течение трех месяцев после исполнения ребенку 14-ти лет законный представитель не ставит его на учет, за дело возьмутся органы опеки, которые выполнят эту работу за опекунов.

Кроме того, регионы смогут закупать квартиры у физических лиц. Также по новому закону дети-сироты смогут заселить лишь четверть квартир в одном доме. Авторы нововведений объясняют, что таким людям просто необходима социализация и знакомство с разными семьями по соседству.