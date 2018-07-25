В Хабаровском крае придумали, как помочь дольщикам

Депутаты Законодательной думы Хабаровского края на заключительном в эту сессию заседании приняли пакет из трёх законов, которые направлены на помощь в решении проблем обманутых дольщиков. Об этом корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» сообщил с места событий. Проекты законов в региональный парламент были внесены по инициативе губернатора Вячеслава Шпорта . Один из них предусматривает механизм завершения проблемных строек.

— Предусмотрена поддержка застройщиков, которые бы взялись за достройку объектов обанкротившихся строительных компаний, — объяснил председатель Законодательной думы Хабаровского края Сергей Луговской . — Для застройщиков, которые будут решать проблемы обманутых дольщиков, предусмотрено предоставление для нового строительства участков без торгов.

То есть желающему построить новый бизнес-центр или жилой дом инвестору по новому закону могут выделить участок совершенно бесплатно. Однако он должен взять на себя обязательства по достройке жилья обманутых дольщиков. Свои затраты на окончание «чужой» стройки такая компания компенсирует за счёт прибыли от реализации недвижимости на предоставленной без конкурса земле.

Возникает резонный вопрос, а не будут ли дольщики обмануты дважды? Инвестор получит выгодный участок, займётся стройкой на нём, а проблемы участников долевого строительства отодвинет «на потом». Как уверяют депутаты, новый закон предусматривает гарантии от развития ситуации по такому сценарию.

— Всё будет очень чётко прописано в договорах. В приоритете у застройщика, претендующего на участок без торгов, будут стоять всё-таки вопросы обманутых дольщиков, — отметил первый зампред Законодательной думы региона Юрий Матвеев . — За этим будет осуществляться еженедельный контроль. Если ничего на домах дольщиков не делается, с застройщиком просто будут прерваны отношения, землю он потеряет. Повторного обмана участников долевого строительства не должно быть. Это всё будет предусмотрено в документах, в договорах.

Также пакет краевых законов о долевом строительстве предусматривает бюджетную поддержку для завершения проблемных строек.

— Это не говорит о том, что застройщикам потекут деньги из бюджета, — добавил Юрий Матвеев. — Это касается отдельных вопросов, будь то гарантия под кредит, будь то какое-то целевое решение по подключению инфраструктуры. Это всё нужно будет рассматривать под каждый конкретный объект, а затем вопрос будет проходить через Думу в качестве изменений в бюджет. По-другому никак!

Кроме того, принятый краевыми депутатами пакет законов гарантирует обманутым дольщикам бесплатную юридическую помощь для решения проблем с жильём. Её они смогут получить уже с августа этого года.

В Хабаровском крае статус обманутых имеют около 200 дольщиков, чьи застройщики официально признаны банкротами. Ещё около тысячи человек также не могут дождаться своего жилья, но их компании пока не признаны несостоятельными. 95% дольщиков являются жителями краевого центра. ИА «Хабаровский край сегодня» ранее писало, что проблемы клиентов экс- «Дальспецстроя» решаются по утверждённому военно-прокурорскому плану. Три дома внешний управляющий ГВСУ №6 пообещал закончить в этом году, остальные сдать в эксплуатацию в следующем.

Помимо недостроенных объектов бывшего «Дальспецстроя» свои квадратные метры ждут дольщики городского «Управления капитального строительства» с улицы Алексеевской, компании «СамСтрой» на Казачьей горе и другие.