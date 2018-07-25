Государство начнёт страховать жильё от чрезвычайных ситуаций

У россиян может появиться возможность застраховать у государства свои квартиры и дома от различных чрезвычайных ситуаций (ЧС). То есть если в регионе, где случится пожар или паводок, человек потеряет жильё, то новое, куда его переселят, станет его собственностью.

Пока что переселенцы таким правом не обладают, а получают метры в пользование по договорам соцнайма. Предполагается, что страховая сумма составит 300 тысяч рублей, а премия — 360 рублей в год.

Все это прописано в законопроекте Правительства, который Госдума приняла в первом чтении ещё в 2015 году. Во втором чтении рассмотрение документа запланировано на 25 июля.

Подмосковье. Сегодня люди страхуют дома в частном секторе. Городские квартиры, если и страхуют, то после дорогостоящего ремонта. По данным «Ингосстраха», более трети совокупной премии по страхованию имущества физических лиц приходится на Москву

В законопроекте сказано, что будут ограничены права граждан, по «обмену предоставленного им другого жилого помещения по договору социального найма» и появится запрет для собственников утраченных жилых помещений на приватизацию предоставленного им другого жилого помещения по договору социального найма.

Депутат напомнил о том, что граждане часто с трудом получают выплаты по ОСАГО, а ситуации, когда случилось несчастье — потерян дом, а возможно, и близкие люди, вряд ли кто-то будет ходить и что-то доказывать.