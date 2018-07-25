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Государство начнёт страховать жильё от чрезвычайных ситуаций
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Государство начнёт страховать жильё от чрезвычайных ситуаций 

Парламентская газета 26 минут назад
Фото: Парламентская газета
У россиян может появиться возможность застраховать у государства свои квартиры и дома от различных чрезвычайных ситуаций (ЧС). То есть если в регионе, где случится пожар или паводок, человек потеряет жильё, то новое, куда его переселят, станет его собственностью.
Пока что переселенцы таким правом не обладают, а получают метры в пользование по договорам соцнайма. Предполагается, что страховая сумма составит 300 тысяч рублей, а премия — 360 рублей в год.
Все это прописано в законопроекте Правительства, который Госдума приняла в первом чтении ещё в 2015 году. Во втором чтении рассмотрение документа запланировано на 25 июля.
Сегодня люди страхуют дома в частном секторе. Городские квартиры, если и страхуют, то после дорогостоящего ремонта. По данным «Ингосстраха», более трети совокупной премии по страхованию имущества физических лиц приходится на Москву и Подмосковье.
В законопроекте сказано, что будут ограничены права граждан, по «обмену предоставленного им другого жилого помещения по договору социального найма» и появится запрет для собственников утраченных жилых помещений на приватизацию предоставленного им другого жилого помещения по договору социального найма.
Именно эту новеллу считает избыточной первый заместитель председателя Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин («Единая Россия»). А его коллега Михаил Щапов (КПРФ), в свою очередь, сомневается, что будут исполняться все обязательства по страховке.
Депутат напомнил о том, что граждане часто с трудом получают выплаты по ОСАГО, а ситуации, когда случилось несчастье — потерян дом, а возможно, и близкие люди, вряд ли кто-то будет ходить и что-то доказывать.
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