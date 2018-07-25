Ещё
Американцы накупили жилья и сильно раскаялись в этом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американцы накупили жилья и сильно раскаялись в этом 

dom.lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Более 68 процентов покупателей-миллениалов, владеющих жильем в США, считают, что зря сделали такое вложение. Об этом пишет ИА Regnum со ссылкой на исследование компании Bank of the West.
42 процента участников исследования, рожденных в 1981 году и позднее, владеют собственным жильем, еще 46 процентов арендуют недвижимость. При этом две трети опрошенных жалеют о том, что купили его. В качестве основных причин недовольные владением недвижимостью называют высокие расходы на ее содержание. 20 процентов респондентов заявили, что вообще не знали об этих расходах до переезда, столько же участников исследования рассчитывали на меньшие траты.
19 процентов опрошенных считают, что им стоило сначала накопить больше денег, поскольку обслуживание ипотеки обходится слишком дорого. Еще 19 процентов отметили в качестве минуса, что не имеют возможности быстро поменять пространство дома, которую дает аренда.
В исследовании подчеркивается, что высокие показатели разочарования от обладания недвижимостью отмечаются и в более старших поколениях американцев. В качестве основной причины недовольства такие собственники также называют финансовую сторону владения.
Согласно проведенному в России исследованию экспертов Domofond.ru, значительная часть купивших жилье в ипотеку граждан страны спустя некоторое время жалели об этом. «Жалеют о том, что пришлось взять ипотечный кредит, 22,8 процента опрошенных. Однако причины разные. 11,7 процента недовольных заявили, что жилье, ради которого была оформлена ипотека, уже не нравится. В основном же люди испытывают дискомфорт от необходимости в чем-то себе отказывать (так сказали 65,3 процента)», — отмечается в материалах исследования.
dom.lenta.ru: последние новости
Меньше некуда Курортник снял жилье у моря и попал в цыганский лагерь Все по десять
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убийство телеведущего поразило страну49
США нанесут удар по госдолгу России137
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа39
Американцы увидели «бессмертного русского» и пришли в ужас61
Авиакомпании расстроили россиян55
Видео
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
Россиян замучили мнимыми похоронами
Общество
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
00:29
Шарапову возмутили дороги Крыма
Шоу-бизнес
01:01
Раскрыта правда о «Посейдоне»
Оружие Армия
00:33
Убийство телеведущего поразило страну
Происшествия
01:13
Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»
Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение