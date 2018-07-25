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Неизвестно, кто из дольщиков получит квартиры «ЮгСтройИнвеста»
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Неизвестно, кто из дольщиков получит квартиры «ЮгСтройИнвеста» 

Ростовские Вести 53 минуты назад
Власти Ростова-на-Дону сообщили о приеме более четыреста заявление от обманутых дольщиках на получения жилья взамен передачи ООО «Строительное управление-8 „ЮгСтройИнвест“ Александровской рощи под комплексную жилую застройку. Все на сегодняшний день в реестре обманутых дольщиков состоит более 1700 человек. Напомним, администрация Ростова по сей день продолжает бездействовать, пока предположительно, компания застройщик занимается вырубку деревьев на улице Вересаева. К тому времени, когда состоятся публичные слушания обсуждать будет уже нечего, кроме пустого поля.
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