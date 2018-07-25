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Приморцы, пострадавшие при ЧС, получат выплаты на приобретение нового жилья
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Приморцы, пострадавшие при ЧС, получат выплаты на приобретение нового жилья 

АиФ-Владивосток 59 минут назад
Фото: АиФ-Владивосток
Если житель Приморского крае, в случае ЧС, остался без дома, то он получит обязательную поддержку от государства.
Граждане смогут получить выплату на строительство нового жилья или же покупку, но только в пределах Приморского края..
Отметим,
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