Приморцы, пострадавшие при ЧС, получат выплаты на приобретение нового жилья

Если житель Приморского крае, в случае ЧС, остался без дома, то он получит обязательную поддержку от государства.

Граждане смогут получить выплату на строительство нового жилья или же покупку, но только в пределах Приморского края ..

Отметим,