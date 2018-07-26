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Госдума приняла закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций
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Госдума приняла закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Госдума приняла закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС), которое будет добровольным.
При этом региональные власти будут вправе разрабатывать, утверждать и реализовывать программы возмещения ущерба, причиненного расположенным на их территориях жилым помещениям граждан.
Возмещение ущерба в случае утраты застрахованного жилья осуществляется по выбору его собственника: либо путем выплаты в установленных программой долях страхового возмещения страховщиком и части ущерба субъектом РФ, либо предоставлением регионом в собственность данному лицу другого жилья (в случае его наличия в жилищном фонде) при условии перечисления страховщиком в бюджет региона суммы причитающегося к выплате возмещения.
Закон предусматривает создание единой автоматизированной информационной системы, содержащей информацию о договорах страхования жилых помещений, размерах страхового возмещения, а также иную информацию об осуществлении страхования жилья, предоставляемую страховщиками. Оператором этой системы станет Всероссийский союз страховщиков (ВСС).
Обязательства страховщиков по выплате возмещения по договорам страхования жилья от ЧС подлежат передаче в облигаторное перестрахование в Российскую национальную перестраховочную компанию (РНПК): по риску утраты — в размере 95% от объема обязательств страховщика по данному риску, по риску повреждения — в размере 60%, если иной размер не предусмотрен договором перестрахования.
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