Госдума приняла во втором чтении проект о страховании жилья от ЧС

МОСКВА , 25 июл — РИА Новости Госдума приняла во втором чтении законопроект о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС). Третье чтение запланировано на 26 июля.

Согласно документу, данное страхование должно быть добровольным, а региональные власти вправе разрабатывать, утверждать и реализовывать программы возмещения ущерба, причиненного расположенным на их территориях жилым помещениям граждан.

Возмещение ущерба в случае утраты застрахованного жилья осуществляется по выбору его собственника: либо путем выплаты в установленных программой долях страхового возмещения страховщиком и части ущерба субъектом РФ , либо предоставлением регионом в собственность данному лицу другого жилья (в случае его наличия в жилищном фонде) при условии перечисления страховщиком в бюджет региона суммы причитающегося к выплате возмещения.

Законопроект предусматривает создание единой автоматизированной информационной системы, содержащей информацию о договорах страхования жилых помещений, размерах страхового возмещения, а также иную информацию об осуществлении страхования жилья, предоставляемую страховщиками. Оператором предлагает назначить Всероссийский союз страховщиков (ВСС).