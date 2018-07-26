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Источник: 29 июля форварда ЦСКА Витиньо представят в качестве новичка «Фламенго»
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Источник: 29 июля форварда ЦСКА Витиньо представят в качестве новичка «Фламенго» 

Чемпионат.com 48 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий ЦСКА Витиньо в воскресенье, 29 июля, будет представлен болельщикам в качестве новичка бразильского «Фламенго», сообщает Torcedores.
По информации издания, 24-летний бразильский футболист предстанет перед болельщиками «Фламенго» до начала домашнего матча 16-го тура чемпионата Бразилии со «Спорт Ресифи» (игра начнётся в 22:00 по московскому времени).
Витиньо перешёл в ЦСКА в 2013 году из «Ботафого» за € 9,5 млн В минувшем сезоне РПЛ форвард провёл 30 матчей, отметившись 10 голами и 5 результативными передачами. Ранее бразильские СМИ сообщали, что «Фламенго» предлагает за Витиньо около € 10 млн
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