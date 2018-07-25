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Бразильский журналист: «Витинью переходит в „Фламенго“. Он купил квартиру в моем доме»
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Бразильский журналист: «Витинью переходит в „Фламенго“. Он купил квартиру в моем доме» 

Спорт-Экспресс 54 минуты назад
Бразильский журналист Фабиу Сормани сообщил, что нападающий ЦСКА Витинью в ближайшее время станет игроком «Фламенго». По его словам, форвард купил квартиру в Рио-де-Жанейро.
— Витинью будет жить рядом со мной, — приводит FOX Sports слова Сормани. — Он только что купил квартиру в моем доме. Отличный футболист для чемпионата Бразилии. Выступая за «Фламенго», у него будет стабильная финансовая и спортивная ситуация.
В прошлом сезоне Витинью провел 30 матчей за ЦСКА в премьер-лиге, забив 10 мячей и сделав 5 результативных передач.
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