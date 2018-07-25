Бразильский журналист: «Витинью переходит в „Фламенго“. Он купил квартиру в моем доме»

Бразильский журналист Фабиу Сормани сообщил, что нападающий ЦСКА Витинью в ближайшее время станет игроком «Фламенго». По его словам, форвард купил квартиру в Рио-де-Жанейро — Витинью будет жить рядом со мной, — приводит FOX Sports слова Сормани. — Он только что купил квартиру в моем доме. Отличный футболист для чемпионата Бразилии . Выступая за «Фламенго», у него будет стабильная финансовая и спортивная ситуация. В прошлом сезоне Витинью провел 30 матчей за ЦСКА в премьер-лиге, забив 10 мячей и сделав 5 результативных передач.