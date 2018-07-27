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Крупные коммерческие площади в ОЭЗ «Технополис — Москва» можно арендовать через аукцион
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Крупные коммерческие площади в ОЭЗ «Технополис — Москва» можно арендовать через аукцион 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Власти Москвы приглашают предпринимателей развивать научно-техническое производство на территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа в технопарке «Технополис — Москва», объявлены первые аукционы за право заключения договоров аренды крупных коммерческих площадей на территории технопарка, говорится в сообщении пресс-службы департамента города по конкурентной политике.
Организатором торгов выступает АО «Технополис „Москва“. ОЭЗ „Технополис „Москва“ предоставляет своим резидентам разнообразные преференции и льготы. Так, первые 10 лет резидент не платит налог на прибыль в региональный бюджет, может пользоваться нулевой налоговой ставкой по земельному, транспортному, имущественному налогам.
“На торги выставлены семь лотов, расположенные вблизи метро „Текстильщики“ по адресу: Волгоградский проспект, дом 42 корпус 24 и корпус 5. Площадь лотов от 1,5 тысяч до 6 тысяч квадратных метров. Высотка потолков от 3 до 7,5 метров. Подведены все инженерные сети. Заявки для участия в аукционах принимаются до 16 августа 2018 года. Принять участие в торгах может только резидент особой экономической зоны», — говорится в сообщении.
Как пояснил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев, предприниматель должен подать заявку на присвоение статуса резидента ОЭЗ в департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города. Заявка должна содержать информацию о предполагаемой деятельности, объеме инвестиций в развитие проекта, требуемой площади, необходимых инженерных мощности, а также бизнес-план. Параллельно этому предприниматель подает заявку на участие в аукционе за право аренды конкретного объекта в департамент по конкурентной политике. После внесения заявителя в реестр резидентов, он сможет принять участие в городском аукционе.
Стартовая стоимость годовой аренды каждого лота будет установлена на основании отчета об оценке.
«Окончательная ставка аренды определяется отчетом независимого оценщика. Рыночная ставка защищена от необоснованного повышения обязательным условием договора аренды, в соответствии с которым ее увеличение возможно не чаще одного раза в год и не более чем на величину инфляции, публикуемой на официальном сайте министерства экономического развития РФ», — сказал директор по работе с резидентами ОЭЗ «Технополис „Москва“ Вячеслав Абраменко.
По его словам, если на объект не поступило ни одной заявки по истечении 30 дней с начала публикации лота, лот переводится на бессрочную экспозицию.
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