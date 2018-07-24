Чистая прибыль Группы ЛСР за полгода выросла в 1,7 раза 

Это следует из отчета компании, с которым ознакомился Интерфакс. Фото: www. e1.ru Согласно отчету чистая прибыль по РСБУ ПАО «Группа ЛСР» в январе-июне 2018 года увеличилась в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 857,06 млн руб. Еще более внушительно выросла выручка компании — в 4,7 раза, до 6 млрд 902,7 млн руб. При этом дебиторская задолженность Группы ЛСР снизилась с 24 млрд 969,124 млн руб. на 31 декабря 2017 года до 22 млрд 259,722 млн руб. на 30 июня 2018 года. А кредиторская задолженность, наоборот, увеличилась — с 52,988 млн руб. до 112,987 млн руб. Как ранее сообщал портал ЕРЗ, в январе-июне нынешнего года крупнейший застройщик России (1-е место в ТОП по РФ) увеличил продажи в стоимостном выражении на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 34 млрд руб. В общей сложности группа реализовала 358 тыс. кв. м недвижимости (на 39% больше, чем годом ранее). СПРАВКА ЕРЗ: Группа ЛСР Показатели текущего жилищного строительства Объем текущего строительства — 4 499 457 кв. м Объектов строительства — 284 (в 28 ЖК) Место в ТОП по РФ — 1-е Место в ТОП по Санкт-Петербургу — 1-е Место в ТОП по Свердловской области — 1-е Место в ТОП по Москве — 2-е Показатели по вводу жилья Объем ввода жилья в 2016 г. — 752 061 кв. м Место в ТОП по РФ по вводу жилья в 2017 году — 2-е Текущий объем ввода жилья в 2018 г. — 92 394 кв. м Рейтинг ЕРЗ (показатель своевременности ввода жилья застройщиком) Текущий рейтинг — 4,5 (из 5) Рейтинг в 4 кв. 2017 г. — 4,5 (из 5)