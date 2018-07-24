Не нашлось желающих строить дом для полицейских в Орле

По окончании срока подачи не подано ни одной заявки на участие в электронном аукционе, проводимом УМВД России по Орловской области . Полиция рассчитывала построить девятиэтажку для своих сотрудников за 130 млн рублей.

Участок под дом №49 на улице Гайдара в Орле (площадью 8000 квадратных метров) выделен безвозмездно. По проекту, в здании 90 квартир, из них 60% однокомнатные, по 20% двухкомнатные и трехкомнатные. Завершить строительство УМВД рассчитывало до 25 декабря 2019 года.

Ранее группа «Новостройки города Орла» сообщала, что проект жилого дома разработан в 2016 году ООО «АлтрейдПроект» из Вологды . Здание состоит из двух секций, имеющих девять наземных и один подземный этаж. В целом — жильё стандартного класса: квартиры небольшие, высота потолков — 2,5 метра. При этом на внешней отделке экономить не стали. Лицевой слой наружных стен и ограждение лоджий надлежит выполнить из цветного керамического кирпича. Облицовка цоколя — гранит «Кашина гора» серо-коричневого оттенка.

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