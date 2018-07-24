Минстрой определил требования к застройщикам при долевом строительстве

Минстрой России разработал проект закона, определяющий сумму затрат застройщиков при возведении домов с участием средств дольщиков. Соответствующий документ размещён на сайте нормативных правовых актов.

Поправки вносятся в ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации ».

Документ определяет распределение затрат застройщиков при реализации любых проектов с привлечением средств дольщиков. В частности, размер платежей по каждому из них устанавливается исходя из общей стоимости возводимых многоквартирных домов и других построек. Они рассчитываются пропорционально общей сумме платежа по заключённому договору.

Также документ обязует жилищно-строительные кооперативы размещать информацию в единой информационной системе жилищного строительства, установленную законодательством. В случае принятия ФЗ она должна быть обработана в течение шести месяев.

Проект федерального закона прописывает и особенности банкротства жилищно-строительных кооперативов. Если они не могут погасить долги перед кредиторами, пайщики несут субсидиарную ответственность вместе с другими ответственными лицами, которые прекратили свою деятельность за полгода до признания ЖСК банкротом. Такие же меры предусмотрены для всех членов и руководства жилищно-строительных кооперативов, если разорение произошло по их вине.

Также, согласно документу, размер обязательных взносов застройщиков в компенсационный фонд увеличится с 1,2 до 6 процентов. Однако с октября по декабрь 2018 года он составит 3 процента.