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Корпусам ЖК «4YOU» присвоены адреса
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Корпусам ЖК «4YOU» присвоены адреса 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга присвоил адреса домам всех четырех очередей жилого комплекса «4YOU», который строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» возводит в Московском районе.
Владельцы квартир в домах I очереди, сдача которых намечена на конец этого года, будут проживать по адресу Среднерогатская улица, дом 12, корпус 1, строение 1. II очередь комплекса со сдачей в конце 2019 года получила адрес Среднерогатская улица, дом 14, корпус 1, строение 1. Расположение пятого корпуса ЖК «4YOU», или III очереди, будет обозначено на картах как Среднерогатская улица, дом 16, корпус 2, строение 1; шестого корпуса (IV очередь) — Среднерогатская улица, дом 16, корпус 4, строение 1.
ЖК комфорт-класса 4YOU — масштабный проект холдинга «Аквилон Инвест», который строится в Московском районе. Комплекс возводится в 4 очереди и состоит из шести 18-этажных кирпично-монолитных корпусов с навесными вентилируемыми фасадами, а также подземных паркингов с доступом на лифте. В каждой из очередей запланировано благоустройство придомовой территории. Парадные жилого комплекса будут выполнены по авторскому дизайн-проекту и приспособлены для нужд любых жителей.
На выбор покупателей — все самые популярные типы квартир, как классических, так и евро-планировок, от студий до четырехкомнатных. Все квартиры сдаются с белой отделкой.
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