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Авиарейс Казань–Нижний Новгород в топе самых дешёвых по России
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Авиарейс Казань–Нижний Новгород в топе самых дешёвых по России 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
Специалисты сервиса путешествий OneTwoTrip провели исследование и выяснили, какие перелеты в России самые дорогие и дешевые. Направление Казань — Нижний-Новгород на втором месте в рейтинге самых доступных направлений.
Аналитики изучили среднюю стоимость авиабилетов внутри России за последний год: для анализа использовали данные о стоимости прямых перелётов эконом-классом в одну сторону. Билеты были куплены взрослыми пассажирами как минимум за месяц до вылета. В рейтинг не включали направления, на которые за последний год было приобретено менее 100 билетов.
Перелёт из Казани в Нижний Новгород занял вторую строчку в рейтинге — всего топ содержит 15 самых дешёвых направлений. Средняя стоимость билетов по нашему рейсу от «ЮВТ Аэро» составила 2385 рублей. Мы уже писали, что прямым рейсом от этой компании можно добраться между нашим городом и Казанью всего за час. Самолёт «Bombardier CRJ200» проведёт в этом перелёте всего 45 минут.
Билеты из Казани в Нижний Новгород уступили по своей дешевизне только билетам по направлению Чита — Улан-Удэ. Это самый дешёвый рейс внутри России. Средняя стоимость полета в одну сторону между этими городами составила 2069 рублей.
А вот первое место в рейтинге самых дорогих авиаперелётов занял маршрут Новосибирск — Магадан. Билет в одну сторону стоит 16235 рублей. Разница между самым дешевым и самым дорогим направлением, которые представлены в рейтинге, составила почти восемь раз.
Также этим летом нижегородцам доступны дополнительные рейсы в Крым от той же авиакомпании, которая организует рейсы Казань–Нижний Новгород.
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