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Совфед повысил требования к уставному капиталу страховых компаний
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Совфед повысил требования к уставному капиталу страховых компаний 

Российская Газета 1 час назад
Для компаний, занимающихся страхованием жизни, минимум составит 450 млн рублей. Для участников рынка, специализирующихся на имущественном и личном страховании, — 300 млн рублей. Для компаний, осуществляющих перестрахование, — 600 млн рублей. Закон, ранее принятый Госдумой, утвердил Совет Федерации. Доформировать свои уставные капиталы действующие участники рынка должны будут в три этапа — до 1 января 2022 года.
Рост капитализации будет способствовать повышению финансовой устойчивости и платежеспособности участников страхового рынка. При этом значительный переходный период позволит страховым компаниям и их владельцам провести докапитализацию, учитывая собственные планы по развитию бизнеса, отмечается в официальном сообщении Банка России, который выполняет функции регулятора страхового рынка.
Для страховых организаций, работающих в сегменте медстрахования, минимальный размер уставного капитала сохранится на уровне 120 млн рублей.
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