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Турпоток в Крым вырос на 25 процентов
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Турпоток в Крым вырос на 25 процентов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Туристический поток в Крым вырос на 25 процентов по сравнению с 2017 годом. Всего полуостров уже посетили 3,3 миллиона туристов. Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Волченко уточнил, что сейчас отели и санатории полуострова в срнеднем заполнены на 80 процентов.
— В некоторых городах и районах, в которых раньше заполняемость в июле не могла быть такой, сейчас достигает практически 100 процентов, — отметил Волченко. — Это Феодосия, Судак, Евпатория, Большая Алушта. За ними подтягивается Черноморский район и город Саки.
Прежде всего увеличение турпотока власти связывают с открытием движения по Крымскому мосту. По данным Минтранса РФ, с 16 мая 2018 года в Крым и обратно по мосту проехали уже более 1,2 миллиона легковых автомобилей, малотоннажных грузовиков и автобусов. С начала июля интенсивность движения по мосту выросла почти на 45 процентов в сравнении с июнем: сейчас каждый день на полуостров и обратно через Керченский пролив проезжают 23 тысяч автомобилей.
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