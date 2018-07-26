Турпоток в Крым вырос на 25 процентов

Туристический поток в Крым вырос на 25 процентов по сравнению с 2017 годом. Всего полуостров уже посетили 3,3 миллиона туристов. Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко

Волченко уточнил, что сейчас отели и санатории полуострова в срнеднем заполнены на 80 процентов.

— В некоторых городах и районах, в которых раньше заполняемость в июле не могла быть такой, сейчас достигает практически 100 процентов, — отметил Волченко. — Это Феодосия, Судак Евпатория , Большая Алушта . За ними подтягивается Черноморский район и город Саки.

Прежде всего увеличение турпотока власти связывают с открытием движения по Крымскому мосту. По данным Минтранса РФ, с 16 мая 2018 года в Крым и обратно по мосту проехали уже более 1,2 миллиона легковых автомобилей, малотоннажных грузовиков и автобусов. С начала июля интенсивность движения по мосту выросла почти на 45 процентов в сравнении с июнем: сейчас каждый день на полуостров и обратно через Керченский пролив проезжают 23 тысяч автомобилей.