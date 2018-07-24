Avito: пик продаж сувениров с Забивакой в Калининграде пришёлся на день матча Россия — Хорватия

Самые высокие цены и спрос на сувениры с волком Забивакой в Калининграде были зафиксированы 7 июля, в день игры между Россией Хорватией . Об этом говорят данные портала Avito.

В ходе турнира продукция с официальным символом ЧМ-2018 в Калининграде появлялась на Avito всё чаще, к завершению мундиаля число предложений увеличилось на 53%. Спрос менялся на протяжении всего чемпионата, к финалу его рост составил 39%. Самых высоких значений спрос и цена достигли 7 июля, в день матча между Россией и Хорватией.

В целом предложение и спрос на футбольные атрибуты в городе стабильно увеличивались, однако доля спроса на сувениры в Калининграде составила всего 1% от всероссийского.