Рейсы «Азимута» вошли в ТОП-5 самых дешевых перелетов России 

Базовый авиаперевозчик «Платова», компания «Азимут», открыла одни из самых дешевых рейсов внутреннего сообщения в России. Об этом свидетельствуют данные сервиса путешествий OneTwoTrip. Аналитики изучили среднюю стоимость оформленных авиабилетов по внутренним направлениям за последний год и составили рейтинг самых дорогих и дешевых маршрутов.
Сразу пять маршрутов «Азимута» вошли в пятнадцать самых дешевых рейсов страны. Рейс из Ростова-на-Дону в Махачкалу обойдется жителям донской столицы всего в 2680 рублей, а Ростов-на-Дону — Сочи стоит всего 2684 рублей. Также в список дешевых маршрутов попал рейс в Уфу.
Самым дорогим маршрутов в России стал рейс Новосибирск-Магадан. Билеты обойдутся путешественникам аж в 16235 рублей.