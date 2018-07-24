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Рейсы «Азимута» вошли в ТОП-5 самых дешевых перелетов России
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Рейсы «Азимута» вошли в ТОП-5 самых дешевых перелетов России 

Деловое сообщество 43 минуты назад
Базовый авиаперевозчик «Платова», компания «Азимут», открыла одни из самых дешевых рейсов внутреннего сообщения в России. Об этом свидетельствуют данные сервиса путешествий OneTwoTrip. Аналитики изучили среднюю стоимость оформленных авиабилетов по внутренним направлениям за последний год и составили рейтинг самых дорогих и дешевых маршрутов.
Сразу пять маршрутов «Азимута» вошли в пятнадцать самых дешевых рейсов страны. Рейс из Ростова-на-Дону в Махачкалу обойдется жителям донской столицы всего в 2680 рублей, а Ростов-на-Дону — Сочи стоит всего 2684 рублей. Также в список дешевых маршрутов попал рейс в Уфу.
Самым дорогим маршрутов в России стал рейс Новосибирск-Магадан. Билеты обойдутся путешественникам аж в 16235 рублей.
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