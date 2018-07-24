Уфимский ПХК «Меркурий» достроят в обмен на земли

Крупнейший долгострой в районе зеленой рощи, так называемый «Треугольник» ограниченный улицами Менделеева, Бакалинской и Степана Кувыкина, собираются сдать уже в 2020-2021 гг. Завершит его муниципальная компания «Служба заказчика и технического надзора». Об этом заявил замглавы Госстроя Башкирии Артем Ковшов на пресс-завтраке с изданием «Коммерсант». Но как?

В лучшем случае дома начнут достраивать в конце года

Теперь, пока идет банкротное производство, несостоятельный застройщик может найти нового приобретателя, то есть того, кто возьмет на себя обязательства завершить стройку. Осуществить данную процедуру можно будет только строго через Минстрой России. Но помимо старых проблем приобретатель получит новые возможности — все затраты ему компенсируют муниципальной землей под новое строительство.

Спева решили подать руку помощи одной из самых «древних» уфимских построек с долевым участием. Квартиры в ПХК «Меркурий» должны были сдать людям еще в 2008 году, но вместо этого семь лет назад здесь началась процедура банкротства…

— В реестр обманутых дольщиков по этому объекту включено 49 человек, а из 343 квартир реализовано142, — рассказывает заместитель начальника Управления капитального строительства городской администрации Светлана Простова.

— Но это информация по двум секциям, между ними есть еще «вставка», где своих квартир дожидается больше 230 семей, — тут же отметил Артем Ковшов.

На завершение «Треугольника» новому приобретателю понадобиться 300 миллионов. В замен «Служба заказчика и технического надзора», получит право построить в этом же квартале свои объекты. Подразумевается, что строительство новых домов и «незавершёнки» будет вестись параллельно.

Программы по завершению строительства проблемного жилья уже составлены по 11 муниципалитетам. С инвесторами-застройщиками планируют рассчитаться 20 крупными земельными участками.