Застройщики Башкирии запаслись землей: рынок недвижимости ждут большие перемены

В предыдущем месяце (июне) среди компаний наблюдался небывалый ажиотаж на покупку участков для дальнейшего строительства.

Эксперты рассчитывают, что такое понятие как «обманутый дольщик» исчезнет к 2022-2023 году

— Был просто колоссальный всплеск. В Уфе выдали разрешение на строительство свыше 400 домов, — сообщает заместитель начальника Управления капитального строительства городской администрации Светлана Простова.

— В целом, муниципалитетами республики было выдано больше разрешений на строительство, чем за все последнее полугодие, — отметил замглавы Госстроя Башкирии Артем Ковшов. — При этом, за июль по республике было выдано всего 1-2 разрешений. И все понимают, почему такой спад…

Дело в том, что с 1 июля в Федеральном законе о долевом участии начались существенные изменения. Ужесточились требования к застройщику, который должен проработать на рынке недвижимости не менее 3 лет, и сдать не менее 10 тысяч кв. м. Отсеются ООО-шки с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, так как теперь на счету должно быть не менее 10% собственных средств на счетах, либо 40% кредитный договор. И главное, должен соблюдаться принцип: один застройщик — одно разрешение на строительство.

А после 1 июля 2019 года все застройщики в обязательном порядке начнут работать со средствами дольщиков только через эскроу-счета. То есть деньги будут лежать в банках до тех пор, пока не дома введут в эксплуатацию.

Сегодня в республике статус проблемных носит 27 застройщиков

— Естественно у застройщиков могут возникнуть вопрос, откуда тогда брать деньги. Но законом предусмотрели проектное финансирование. С тех же денег, которые граждане кладут на эскроу-счета, застройщик вправе открывать проектное финансирование, то есть получать определенные суммы на те или иные затраты (в данном случае банки смогут контролировать целевое расходование средств). А если заметят нарушения по срокам сдачи более чем на три месяца, то это будет основанием для невыдачи заключения о соответствии застройщика в части привлечения денежных средств.

Также абсолютно все застройщики будут обязаны зарегистрироваться в единой информационной системе жилищного строительства.

— Это очень удобный инструмент с точки зрения анализа рынка. Мы будем понимать, сколько разрешений на строительство у нас выдано всеми муниципалитетами, сколько жилья введено в эксплуатацию, — рассказывает Артем Ковшов. — Следить за объектами в городе уже пробовали при помощи программы «Стройки Уфы», проект заработал, но не в полном объеме… А теперь на застройщика будет введена ответственность за отсутствие всей информации.

Подорожает ли из-за новых требований недвижимость?

— В ближайшей перспективе мы не видим причин для повышения цен, разве что инфляционный рост в пределах 5%. С введением эскроу-счетов на первом этапе застройщик будет получать деньги в кредит при наименьшем количестве средств дольщиков на счету, соответственно эффективная ставка там будет 15%. А потом по мере увеличения денег на счету ставка будет уменьшаться до 5-6%, — говорит представитель Госстроя.

Так, по прогнозам специалистов, к концу следующего года в связи с банковской составляющей будет наблюдаться 15% рост в по жилью.

— Новые изменения в законе не совершенны, но, думаю, это улучшит ситуацию на строительном рынке. Да, нас ждут большие изменения, будет колебание и стоимости, и по объемам строительства, в том числе будет и сжимание рынка. Уйдут определенные компании, которые не смогут соблюдать данные требования. Скучно точно не будет. Но предварительные прогнозы строить не буду, не благодарное это дело, — в свою очередь отметил представитель застройщика, начальник отдела маркетинга ГК «Жилстройинвест» Иван Зорин.

Новые перемены уже стучаться в дверь