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В Башкирии лишь половина застройщиков готовы к изменениям в законе о долевом строительстве
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В Башкирии лишь половина застройщиков готовы к изменениям в законе о долевом строительстве 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Председатель Госстроя РБ Григорий Невоструев провел совещание с представителями банков и 18 крупными застройщиками. Как сообщает Госкомитет РБ по строительству и архитектуре, в ходе встречи выяснилось, что половина застройщиков республики готовы к переходному периоду, связанному с изменениями в законе о долевом строительстве.
Согласно поправкам, деньги, которые идут на долевое строительство будут храниться на специальном эскроу-счете в банке. Эти средства невозможно будет потратить на другие цели, они будут заморожены до тех пор, пока застройщик не сдаст жилье. Кроме того, законом предусмотрен механизм, согласно которому банки могут отказать в операции при подозрении на нецелевой расход средств. В настоящее время действует переходный период, при котором старый механизм соседствует с новым, с 1 июля 2019 года документ полностью вступит в силу.
— На сегодняшний момент к переходному положению готова половина застройщиков. Вторая половина — это более мелкие застройщики, которые не подготовились к данному изменению, но мы будем максимально их готовить к тому, чтобы они планомерно, в течение двух-трех месяцев учли все нюансы, требования закона и продолжили свою работу, — отметил зампредседателя Госстроя РБ Артем Ковшов.
На данный момент в Башкирии 169 застройщиков привлекают денежные средства при строительстве объектов.
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