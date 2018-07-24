В Башкирии лишь половина застройщиков готовы к изменениям в законе о долевом строительстве

Председатель Госстроя РБ Григорий Невоструев провел совещание с представителями банков и 18 крупными застройщиками. Как сообщает Госкомитет РБ по строительству и архитектуре, в ходе встречи выяснилось, что половина застройщиков республики готовы к переходному периоду, связанному с изменениями в законе о долевом строительстве.

Согласно поправкам, деньги, которые идут на долевое строительство будут храниться на специальном эскроу-счете в банке. Эти средства невозможно будет потратить на другие цели, они будут заморожены до тех пор, пока застройщик не сдаст жилье. Кроме того, законом предусмотрен механизм, согласно которому банки могут отказать в операции при подозрении на нецелевой расход средств. В настоящее время действует переходный период, при котором старый механизм соседствует с новым, с 1 июля 2019 года документ полностью вступит в силу.

— На сегодняшний момент к переходному положению готова половина застройщиков. Вторая половина — это более мелкие застройщики, которые не подготовились к данному изменению, но мы будем максимально их готовить к тому, чтобы они планомерно, в течение двух-трех месяцев учли все нюансы, требования закона и продолжили свою работу, — отметил зампредседателя Госстроя РБ Артем Ковшов.

На данный момент в Башкирии 169 застройщиков привлекают денежные средства при строительстве объектов.

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook