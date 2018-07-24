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На Кубани процент реализации инвестсоглашений за 3 года увеличили до 81
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На Кубани процент реализации инвестсоглашений за 3 года увеличили до 81 

Деловая газета. Юг 1 час назад
Фото: Деловая газета.Юг
В Краснодарском крае за последние три года значительного повысился процент реализуемых соглашений, сейчас этот показатель составляет 81%, сообщил вице-губернатор Василий Швец на заседании комиссии по улучшению инвестиционного климата в регионе.
«Количество расторгнутых и приостановленных соглашений снизилось с 50% до 19%. Наша задача довести процент реализации до 100%», — сказал замглавы региона.
В ходе заседания отдельным муниципалитетам было рекомендовано более тщательно подходить к предварительной проработке проектов, а также обеспечивать их сопровождение при дальнейшей реализации на местах. По данным пресс-службы краевой администрации, недостаточно качественно эта деятельность выстроена в Курганинском, Крымском, Кавказском районах и Горячем Ключе.
«Мы за три года научились разрабатывать проекты, избавились от ненужных, экономически неэффективных. Давайте делать то, что дает реальный эффект от деятельности власти и реальные дивиденды для района», — обратился к главам муниципалитетов Вениамин Кондратьев.
В 2017 году Краснодарский край привлек почти 500 млрд рублей инвестиций, рост по сравнению с 2016 годом составил 6,1%. По объему инвестиций Кубань занимает шестое место в стране и первое в Южном федеральном округе.
При этом за последние три года почти в 1,5 раза увеличилось количество крупных проектов стоимостью свыше 100 млн рублей.
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