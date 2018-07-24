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Какие дворы сегодня в моде
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Какие дворы сегодня в моде 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Это сборная солянка из разных жилых комплексов от разных застройщиков. Чтобы «Шерлоки Холмсы» не перевозбудились от разоблачения скрытой рекламы, я не буду указывать названия комплексов, фирмы и районы застройки.
Эта подборка посвящена не самой архитектуре домов — она больше про благоустройство и про то, насколько изменился подход архитекторов и застройщиков к проектированию и строительству. Раньше все думали только про квадратные метры жилья, сейчас все больше внимания уделяется в том числе и среде обитания.
В этом репортаже не будет восхвалений или критики, лишь несколько заметок. Пусть картинки скажут сами за себя. Однако хочется напомнить, как выглядит стандартный двор многоэтажки в Москве. Примерно в таком живу и я.
Такой двор в Москве уже сложно встретить, но в 7 километрах от МКАД в каком-нибудь Королеве — пожалуйста.
Наше фотоагентство Vostokphotos сотрудничает с многими московскими девелоперами, застройщиками и архитектурными бюро. Мы снимаем безумное количество объектов недвижимости, но при этом я редко об этом пишу.
Хочется сразу предупредить, что я не выступаю за многоэтажную застройку и муравейники. Я не говорю, что все дома и дворы в этой подборке мне нравятся, однако я считаю их интересными как минимум для обсуждения. Часть комплексов уже сданы и заселены, часть вот-вот сдадут в эксплуатацию.
На этапе строительства для продажи квартир застройщики используют рендеры (3д визуализацию, компьютерную графику). И на рендерах обычно дворы — это цветущие сады со счастливыми людьми.
Но на деле часто оказывается, что вместо деревьев сажают чахлые кустики, вместо газона делают дополнительную парковку для автомобилей, вместо красивой плитки — асфальт. И пока немногие могут похвастаться дворами, которые один в один похожи на те компьютерные картинки, которые показывали покупателям еще год назад, в то время, как на этом месте строительная техника месила грязь.
Есть в Москве комплексы и вовсе без дворов, или с совсем крохотными двориками.
Вспомните, как в детстве мы пропадали на улице, днями гуляя во дворах. Да, у нас не было компьютеров и смартфонов, и при этом родители с малого возраста не боялись выпускать нас во двор.
Кстати, здесь набережная общедоступная. Не как в Алых Парусах.
Вкусы у всех разные. Кто-то строит вот такие детские площадки.
Кто-то такие замки. Но в данном случае есть ощущение, что архитектурой комплекса занимались одни люди, а площадкой — совсем другие.
Много внимания уделяется зонам воркаут. Почти в каждом ЖК есть турники, брусья и т. д.
В большинстве комплексов есть подземные паркинги или наземные многоэтажные парковки. Стоят они не мало, с другой стороны — гарантированное место для автомобиля. Купил машину — подумай, куда будешь ее ставить.
А в каком дворе вы живете сейчас и в каком хотели бы жить?
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