Медевдев обсудил проблему ветхого жилья в НАО с врио главы региона

По словам Цыбульского, это первая проблема автономного округа — жилищная инфраструктура находится на пике износа. Администрация региона в это связи предпринимает ряд мер. «Мы увеличиваем темпы жилищного строительства для того, чтобы выйти на 25 тысяч квадратных метров в год», — рассказал врио главы Ненецкого автономного округа. В следующем году власти намерены закрепить эту планку.

Запущен механизм 1-процентной ипотеки. Программа заработала, и уже выдано 124 кредита на 350 миллионов рублей. Для субсидирования процентной ставки бюджет округа потратит 25 миллионов рублей.

Кроме того, с этого года администрация региона думает выкупать аварийное жилье у граждан чтобы они могли купить его потом на вторичном рынке в округе или соседнем регионе. «Мы хотим зафиксировать верхнюю ставку на уровне 72-74 тысяч за квадратный метр», — добавил Александр Цыбульский.