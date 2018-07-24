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Медевдев обсудил проблему ветхого жилья в НАО с врио главы региона
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Медевдев обсудил проблему ветхого жилья в НАО с врио главы региона 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Премьер-министр Дмитрий Медведев обсудил с врио главы Ненецкого автономного округа Александром Цыбульским решение проблем региона с ветхим жильем. «Я сам это видел, во время посещения округа мне это показывали», — вспомнил председатель правительства собственные впечатление от увиденного.
По словам Цыбульского, это первая проблема автономного округа — жилищная инфраструктура находится на пике износа. Администрация региона в это связи предпринимает ряд мер. «Мы увеличиваем темпы жилищного строительства для того, чтобы выйти на 25 тысяч квадратных метров в год», — рассказал врио главы Ненецкого автономного округа. В следующем году власти намерены закрепить эту планку.
Запущен механизм 1-процентной ипотеки. Программа заработала, и уже выдано 124 кредита на 350 миллионов рублей. Для субсидирования процентной ставки бюджет округа потратит 25 миллионов рублей.
Кроме того, с этого года администрация региона думает выкупать аварийное жилье у граждан чтобы они могли купить его потом на вторичном рынке в округе или соседнем регионе. «Мы хотим зафиксировать верхнюю ставку на уровне 72-74 тысяч за квадратный метр», — добавил Александр Цыбульский.
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